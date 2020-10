Covid, buone notizie da Montalto Uffugo: dieci guariti L’annuncio su Facebook da parte del sindaco Caracciolo: «Allo stato attuale vi è un solo caso positivo al coronavirus» Stampa articolo

MONTALTO UFFUGO Proprio nel giorno in cui in Calabria si è registrato il numero più alto di nuovi contagiati, da Montalto Uffugo arrivano, invece, buone notizie. Attraverso un post pubblicato sui social, infatti, il sindaco Pietro Caracciolo ha annunciato la guarigione dal coronavirus di 10 persone, per le quali è stata revocata la misura della quarantena.

«Di conseguenza, attualmente, vi è un solo soggetto positivo al covid-19 – scrive – in regime di quarantena obbligatoria. Manteniamo alta la guardia, non assembriamoci e manteniamo il più possibile il distanziamento sociale».