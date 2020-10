Dragus positivo al Covid, squadra del Crotone in isolamento Il calciatore rumeno è stato sottoposto al test al rientro dalla trasferta con la nazionale. Il resto della rosa attende ora l’esito dei tamponi Stampa articolo

CROTONE Denis Dragus è positivo al Coronavirus. Nuovo caso in serie A, il primo tra le fila del Crotone che era rimasto, insieme a Bologna e Udinese, unica rosa senza casi attivi di Covid-19 tra le squadre del massimo campionato. Il calciatore rumeno è stato sottoposto a tampone dopo il rientro dalla trasferta con la propria nazionale.

Le prime perplessità erano legate all’esito negativo del test sierologico, confutato poi dal test molecolare. Dragus, lievemente sintomatico, si trova ora in isolamento, monitorato dallo staff rossoblu.

La società comunica che il resto del gruppo è posto ora in isolamento e sarà sottoposto a tampone nelle prossime ore.