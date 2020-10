Covid, Magorno: «Condividere le misure della Regione Campania» Il sindaco di Diamante plaude alla presa di posizione di Vincenzo De Luca e rilancia. «Servono risposte certe anche dal Governo. Ogni indecisione potrebbe essere fatale» Stampa articolo

DIAMANTE «La Campania è strettamente legata al territorio dell’Alto Tirreno cosentino e, proprio per questo, non posso che condividere le misure adottate dal Governatore Vincenzo De Luca per fermare la crescita dei contagi». Lo afferma in una dichiarazione il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che continua: «Servono risposte forti e immediate anche a livello nazionale perché i dati sono netti e fotografano una situazione che peggiora di giorno in giorno. Ogni indecisione potrebbe essere fatale, non possiamo perdere tempo contro un virus che, purtroppo, dimostra di non voler cedere». Così il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.