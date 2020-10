Pari tra Cosenza e Cittadella. Al “Marulla” un minuto di silenzio per la Santelli Tra i Lupi e la squadra veneta finisce 1-1. Gara vivace ma nessuna delle due squadre riesce a portare a casa la vittoria Stampa articolo

COSENZA Dopo la pausa delle nazionali è ripreso il campionato di Serie B, con i match della 3a giornata. In campo anche il Cosenza che al “Marulla” ha incontrato il Cittadella. Prima dell’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, scomparsa due giorni fa. Alla fine quello tra Cosenza e Cittadella è un giusto pareggio. Al termine dei 90 minuti entrambe si equivalgono e il risultato finale di 1-1 accontenta tutti.

Veneti sono più’ intraprendenti in avvio, provano più volte a sorprendere Falcone e al 7′ ci riescono con Rosafio, che capitalizza una combinazione con Tsadjout. Il Cosenza non perde la bussola nonostante lo svantaggio e riprende la gara poco dopo. Carretta, al 18′, fulmina Maniero con un pallonetto. La gara resta vivace ma ne’ una ne’ l’altra riescono più’ a colpire