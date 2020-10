Reggina beffata nel finale, pari contro l’Entella Tra gli amaranto e i liguri finisce 1-1 ma i calabresi sprecano troppo. Osservato anche qui un minuto di silenzio per ricordare Jole Santelli Stampa articolo

Condividi su









CHIAVARI Un punto a testa al Comunale tra Entella e Reggina. Anche qui, rispettato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Il punteggio finale è di 1-1 ma quello dei padroni di casa è molto più dolce di quello che si portano via gli ospiti, rei di avere sprecato molto, troppo dopo il vantaggio acquisito al 5′ della ripresa: precisa punizione di Crisetig che sorprende Borra. Padroni di casa un dieci dal quarto d’ora della ripresa, Reggina che sembra padrona del match, ripetutamente sfiora il raddoppio mancandolo per troppa sufficienza. E la punizione arriva puntuale allo scadere. Mancosu si fa vedere in area, Rossi in ritardo ingenuamente lo colpisce sulla gamba di appoggio mentre sta per tirare: rigore che lo stesso Mancosu trasforma per l’1-1 finale.