Il Crotone c'è, la Juve (senza Cr7) si ferma allo "Scida" L'11 di Stroppa sfodera un'ottima prestazione contro la corazzata bianconera e ottiene (anche con qualche rimpianto) il primo punto della stagione in serie A

CROTONE Primo punto in serie A per il Crotone, ma è un punto “pesante”, perché ottenuto contro la Juventus, sempre una “corazzata” sia pure priva della superstar Cristiano Ronaldo, appiedato con Coronavirus. Contro i bianconeri allo “Scida” per i pitagorici è un 1-1 frutto di un’ottima prestazione, anche con qualche rimpianto, visto che l’11 di mister Stroppa era andato in vantaggio e, sul pari, nella ripresa, si è trovato in superiorità numerica dopo l’espulsione del bianconero Chiesa. I gol tutti nel primo tempo. Il Crotone si era portato sull’’1-0 con un rigore assegnato per fallo di Bonucci su Reca e trasformato in modo impeccabile da Simy (12’). La Signora ha però acciuffato il pari dopo una decina di minuti con Morata in spaccata su assist dello stesso Chiesa: nella ripresa Morata aveva anche portato in vantaggio la Juve, ma la Var ha cancellato la marcatura per un millimetrico fuorigioco dello spagnolo. Di sofferenza i minuti finali per il Crotone, che comunque resiste all’assalto dei bianconeri di mister Pirlo, che ha perso la sfida tattica contro Stroppa.