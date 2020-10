Crotone, si va verso il blocco della Fiera Campionaria La celebre manifestazione aveva riaperto i battenti lo scorso 17 ottobre, ma ora il Comune, in ossequio al nuovo Dpcm, potrebbe decretarne la fine anticipata Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Si va verso il blocco della la fiera campionaria di Crotone. Il Dpcm di ieri, tra le altre questioni, prevede anche il blocco delle fiere. Questa mattina l’amministrazione comunale di Crotone ha deciso di applicare quanto previsto dal Dpcm. Ha convocato il responsabile referente della fiera che era partita nella giornata di sabato scorso e gli ha comunicato la volontà di bloccare ogni attività fieristica. Secondo quanto è stato possibile apprendere il responsabile della fiera ha tentato di contestare la decisione dell’amministrazione comunale, rilevando che il contenuto del Dpcm di ieri dava adito a diverse interpretazioni. L’amministrazione comunale è rimasta ferma sulle proprie decisioni e ha dato incarico al dirigente del settore di procedere con l’ordinanza, che dovrebbe essere resa ufficiale a minuti. La fiera aveva aperto i battenti lo scorso 17 ottobre e doveva durare sino al prossimo 25 ottobre. I commercianti di Crotone e le associazioni di categoria della città pitagorica hanno sempre tentato di osteggiare la celebrazione di questa fiera che si tiene in località Passovecchio, fuori dal centro abitato. Secondo le associazioni di categoria la città pitagorica non avrebbe nessuna ricaduta positiva per la celebrazione della fiera campionaria di ottobre. Sabato e domenica i visitatori non sono comunque mancati e in tempo di pandemia la cosa ha determinato grande apprensione. (redazione@corrierecal.it)