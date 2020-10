Cosenza, un positivo all’Annunziata: chiuso il reparto di Ortopedia e Traumatologia Al via le operazioni di sanificazione e intanto è stato inibito l’accesso a visitatori e familiari Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Annunziata eroga temporaneamente, solo i servizi sanitari urgenti, in attesa di completare le operazioni di sanificazione, in corso e azzerare il rischio contagio. È inibito l’accesso a visitatori e familiari, fino a nuove disposizioni. Le misure si sono rese necessarie a seguito di un episodio di contagio di un paziente: tampone negativo in fase di ricovero, risultato positivo al rinnovo del tampone orofaringeo, in occasione del trattamento chirurgico, al quale lo stesso doveva essere sottoposto. L’indagine epidemiologica, avviata nell’immediatezza della scoperta, ha consentito di risalire al probabilmente responsabile del contagio, un familiare visitatore.