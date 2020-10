San Giovanni in Fiore, ecco la nuova giunta Succurro – I NOMI La nuova squadra, con un’età media di 44 anni, è formata da numerose donne. Il sindaco: «Ho chiesto ai miei assessori il massimo impegno» Stampa articolo

SAN GIOVANNI IN FIORE Il Sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, dopo quattro giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della commissione elettorale, ha nominato i cinque assessori che comporranno la sua nuova giunta. Due importanti elementi emergono: l’età media di 44 anni e la presenza numerose di donne, nel pieno rispetto dunque della parità di genere.

LE NOMINE Il vice sindaco sarà la giovane Daniela Astorino, con deleghe alla legalità e alla trasparenza, alla programmazione nazionale e comunitaria, agli affari generali, alla protezione civile, all’innovazione tecnologica e digitalizzazione, alle strategie per il lavoro e la formazione, all’ambiente, territorio e montagna; l’assessore alla scuola è Patrizia Carbone, con deleghe anche alla cultura, ai beni e alle attività culturali, ai musei, teatri e biblioteche, l’associazionismo culturale, alla città a misura di bambino, alla crescita economica urbana, allo sviluppo della zona PIP e al randagismo e alla politiche per la tutela del patrimonio per la tutela del mondo animale.

Francesco Fragale, invece, sarà l’assessore al benessere e qualità del tempo e degli spazi, ai servizi pubblici urbani, sport, tempo libero, qualità della vita, all’associazionismo sportivo, al ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata. Luigi Foglia, assessore alle frazioni, quartieri e loro salvaguardia, alla manutenzione delle strade e della rete idrica, al decoro urbano, verde e igiene pubblica, alla sostenibilità ambientale, alle energie rinnovabili (controllo fonti inquinamento, qualità ambientale, piano energetico), all’arredo urbano.

Claudia Loria sarà assessore alla solidarietà e coesione sociale, alle politiche sociali e per la famiglia, alle politiche della casa ed Emergenza abitativa, alle politiche sanitarie e di tutela della salute dei cittadini, alla formazione della coscienza civica, alle politiche giovanili, all’educazione sentimentale, alle pari opportunità.

«Ho chiesto ai miei assessori – ha affermato il nuovo sindaco Succurro – il massimo impegno, la più totale dedizione e un grande gioco di squadra per realizzare il nostro programma amministrativo. San Giovanni non ha tempo da perdere, ha solo da correre spedita verso il futuro, che è ben chiaro nel nostro orizzonte politico».