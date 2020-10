Covid, un nuovo caso a Filogaso. Tutti negativi i tamponi a Vallelonga L’annuncio del sindaco Trimmelliti: «Il soggetto non è entrato in contatto con nessuna persona nel paese». Sono 138 i contagi totali nel Vibonese dall’inizio della pandemia Stampa articolo

VIBO VALENTIA C’è un nuovo caso di positività al coronavirus nel Vibonese. Ad annunciarlo alla popolazione è il sindaco di Filogaso Massimo Trimmeliti.

«Un nostro concittadino rientrato da un’altra regione – ha detto Trimmelliti – mi ha comunicato di essere stato sottoposto a tampone risultando positivo al Covid-19. Il soggetto autonomamente si è posto in isolamento fiduciario fin dal rientro aspettando l’esito del tampone. Si comunica, inoltre, che il soggetto non è entrato in contatto con nessuna persona nel paese. La situazione è monitorata da Asp di Vibo Valentia. Il mio invito è quindi evitare inutili allarmismi».

VELLELONGA Se Filogaso conta il suo primo caso di Covid-19, a Vallelonga (paese in cui se ne registra uno) si tira un sospiro di sollievo. «Si comunica a tutti che, grazie a Dio – fa sapere il sindaco Egidio Servello – i risultati dei tamponi effettuati fino ad oggi risultano negativi. Ma ricordo a tutti di non abbassare la guardia, di stare attenti, portare la mascherina e mantenere le dovute distanze». Con l’ultimo caso di Filogaso sono 138 i contagi totali nel Vibonese dall’inizio della pandemia, mentre ammontano a 22 quelli attualmente attivi.