Abusivismo a Ricadi, continuano le demolizioni sulla spiaggia di Grotticelle Operazioni eseguite alla presenza di militari della Guardia Costiera, con la collaborazione del proprietario dell'immobile a seguito di specifica ordinanza emanata dall'Amministrazione comunale

VIBO VALENTIA In seguito alla attività di Polizia Giudiziaria condotta dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia in località Grotticelle del Comune di Ricadi, e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, con provvedimento emesso dal sostituto Procuratore, Concettina Iannazzo, questa mattina sono state avviate le operazioni di demolizione di un ulteriore manufatto realizzato negli anni scorsi, in maniera completamente abusiva, ed in spregio a qualsivoglia minimo requisito in tema ambientale e paesaggistico su una delle spiagge più suggestive e frequentate della “Costa degli Dei”.



Le operazioni, eseguite alla presenza di militari della Guardia Costiera, con la collaborazione del proprietario dell’immobile a seguito di specifica ordinanza emanata dall’Amministrazione di Ricadi, rappresentano un ulteriore epilogo di quelle già eseguite nella medesima area nel mese di settembre. In quella occasione le Autorità presenti, e per primo il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, avevano già comunicato che l’attività di demolizione delle opere abusive non sarebbe rimasta isolata e che sarebbe proseguita. Quest’ultimo evento è un ulteriore importante tassello nel percorso di ritorno alla legalità in un territorio difficile, dove la Procura della Repubblica, in materia ambientale e di tutela del territorio, sta attivando una task force che lavorerà in via esclusiva al fine di accertare e reprimere tutte quelle condotte illecite perpetrate ai danni dell’ambiente, con il costante ausilio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia.