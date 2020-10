Provincia di Cosenza, sottoposti a tampone tutti i dipendenti L’Asp sta eseguendo i controlli nel tentativo di circoscrivere il “cluster” presilano. Stessa misura per i dipendenti dei Comuni di Spezzano e Casali del Manco (dov’è stata istituita la “zona rossa” insieme a Celico) Stampa articolo

COSENZA La task force dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza sta eseguendo in queste ore i tamponi su tutto il personale della Provincia e su alcuni dipendenti dei comuni di Casali del Manco e Spezzano della Sila. I sanitari hanno convocato tutti in piazza XV Marzo, nel centro storico della città bruzia, per tentare di circoscrivere il cluster della Presila.

A preoccupare infatti, sono cinquanta test rapidi ai quali si sono sottoposti volontariamente alcuni cittadini, in particolare di Spezzano della Sila, risultati positivi e che adesso dovranno essere confermati dal tampone rinofaringeo. Dati questi che, se accertati, potrebbero far estendere la zona rossa, già attiva a Celico e Casali del Manco, anche al vicino comune di Spezzano della Sila.