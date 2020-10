Covid, 6 casi positivi tra i migranti sbarcati ieri Tra loro anche due minori sulle 98 persone arrivate ieri a Roccella Jonica. Il dato è emerso dal primo giro di tamponi effettuati Stampa articolo

ROCCELLA JONICA Sei, tra cui due minori, dei 98 migranti sbarcati ieri mattina a Roccella Jonica, nella Locride, sono risultati positivi al Covid-19. Il dato è emerso dal primo giro di tamponi effettuati sui migranti subito dopo lo sbarco dal personale sanitario specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Tutti i “positivi” sono già stati posti in isolamento in attesa di essere trasferiti da Roccella in altre strutture più adeguate sotto l’aspetto sanitario e logistico. I 98 migranti, di nazionalità iraniana, siriana e irachena, si trovavano a bordo di una barca a vela intercettata al largo della costa della Locride dalle motovedette della sezione navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica. Dopo lo sbarco i migranti sono stati momentaneamente sistemati in una struttura di prima accoglienza messa a disposizione dal Comune di Roccella e gestita dalla locale sezione della Protezione civile. Quello di ieri mattina è l’ottavo sbarco di migranti nelle ultime due settimane lungo le coste della Locride.