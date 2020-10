Corigliano Rossano, ennesima auto in fiamme: dentro c’era una bombola di gas Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 4,30, nei pressi del Castello ducale. Sul caso indagano i carabinieri Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Un’altra auto in fiamme a Corigliano Rossano. Questa volta ad essere avvolta da un incendio è stata una Ford, intorno alle 4,30 di questa notte, in piazza Cavour, a due passi dal Castello ducale, nel cuore del centro storico di Corigliano.

Un rogo che assume i connotati misteriosi, poiché all’interno dell’autovettura i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano hanno rinvenuto una bombola di gas, fortunatamente vuota.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, anche per capire se vi sia dolo per un ennesimo atto intimidatorio. (lu.la.)