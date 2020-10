Covid, a Isola Capo Rizzuto parchi chiusi e mercati vietati Il sindaco Vittimberga, a fronte dell’aumento di contagi registrato negli ultimi giorni emana un’ordinanza con misure stringenti. Supermercati chiusi la domenica e divieto di musica nei locali pubblici dalle ore 21 Stampa articolo

ISOLA CAPO RIZZUTO «L’aumento dei contagi registrato nei giorni scorsi nel territorio di Isola Capo Rizzuto – si legge nel testo dell’ordinanza del sindaco, Maria Grazia Vittimberga – ha portato all’emanazione di un’ordinanza sindacale che è stata emessa nella mattinata odierna».

Ne comune del Crotonese, a partire da lunedì 26 ottobre è quindi ordinata: la Chiusura con divieto di accesso a tutti i parchi pubblici del territorio; il divieto di effettuare mercati cittadini di qualsiasi tipologia; la chiusura di tutti i supermercati e delle attività di vendita di medie e grandi dimensioni nelle giornate di domenica, con l’obbligo per le medesime e per tutte le altre attività commerciali di contingentare gli ingressi per evitare sovraffollamenti all’interno delle strutture e di effettuare la misurazione della temperatura di tuti coloro che entrano; il divieto di vendita in forma itinerante ed ambulante, mentre resta consentita la consegna a domicilio dei prodotti; il divieto d’ingresso e stazionamento dalle ore 21.00 alle ore 5.00 nella Piazza Duomo e nelle aree immediatamente limitrofe (fatta eccezione ai residente per raggiungere la propria abitazione); il divieto comunque di stazionale negli spazi pubblici ove risulta più agevole il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea (siano esse strade, piazze o altro); l’obbligo assoluto dell’uso delle protezioni delle vie respiratorie anche lungo tutte le strade e le piazze ricadenti nel centro abitato del capoluogo e delle frazioni; il divieto, in tutto il territorio comunale, dalle ore 21.00 alle ore 7.00 di qualsiasi forma di intrattenimento musicale riprodotta all’interno o all’esterno dei locali di tutte le attività di esercizi pubblici, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra.