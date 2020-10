I calabresi Edda Marì e N.A.I.P. pronti per i “live” di X-Factor La cantante, 25 anni originaria di San Lucido, e il 29enne lametino sono tra i 12 che da questa sera si contenderanno la quattordicesima edizione del talent. Faranno parte del team “over” guidato dal coach Mika Stampa articolo

Condividi su









ROMA Il team di X-Factor composto da tre cantanti “Over” e guidato da Mika parla calabrese. Il giudice di Beirut ha scelto tra tanti aspiranti candidati due artisti calabresi. Si tratta di Edda Maria Sessa e N.A.I.P.

Edda Maria Sessa, cantante calabrese originaria di San Lucido, sarà una delle 12 concorrenti dell’edizione 2020 di X-Factor. Eda Marì, questo il nome d’arte, ha stregato Mika, uno dei quattro giudizi del talent in onda su Sky e “capitano” del team Over. La 25enne ballerina, ha confessato di avere da sempre una profonda passione per la musica. Ai giudici, nel corso della primissima audizione, ha cantato il suo inedito “Male” un brano emozionante che racconta il dolore per una storia d’amore complicata e conclusasi con un difficile e tormentato addio. Eda Marì non ha nascosto l’emozione per il successo ottenuto nella fase iniziale di X-Factor. Le lacrime, la commozione e subito una telefonata alla sorella a cui è legata da un indissolubile rapporto. Ora un lungo lavoro prima dell’esordio ai “Live” sul palco di X-Factor, pronta a mostrare al grande pubblico tutto il suo talento.

L’altro cantante in gara, scelto da Mika è N.A.I.P., acronimo di Nessun Artista In Particolare. Michelangelo Mercuri, 29enne originario di Lamezia Terme, vive a Bologna. Ha convinto Mika mostrando una straordinaria padronanza del palcoscenico. Più che un cantante, è un vero e proprio performer, un artista completo ma forse agli antipodi rispetto ai classici concorrenti di un talent come X-Factor. Al pubblico l’ardua sentenza. (f.b.)