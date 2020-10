Unical, le matricole potranno seguire le lezioni in presenza Attivata la procedura mista che prevede l’attività didattica in presenza e da remoto per gli studenti che si sono iscritti in questo anno. Restano aperti anche i lavoratori. Leone: «Il sistema messo a punto ci permette di svolgere lezioni in piena sicurezza» Stampa articolo

RENDE Il rettore Nicola Leone ha recepito l’ultimo Dpcm e l’ordinanza Regionale, aggiornata oggi per le università, emanando un decreto di adeguamento della didattica alle restrizioni indicate da Governo e Regione. È disposta, quindi, la sospensione delle attività didattiche in presenza, che passeranno in modalità a distanza. Come previsto dall’Ordinanza Regionale, restano ferme, però, le attuali modalità di erogazione “mista” (in presenza e a distanza) delle attività didattiche, organizzate nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio (triennale e magistrale) e per gli studenti dei corsi di dottorato, nonché le attività di esercitazione in laboratorio e di tirocinio che richiedono necessariamente la presenza fisica in loco. Per tutta l’estate la macchina organizzativa dell’Unical ha lavorato intensamente per la messa in sicurezza delle aule, delle mense e delle residenze universitarie, ha messo a punto l’app Smart Campus, capace di tracciare con precisione la presenza degli studenti nel Campus. «L’Unical – ricorda il Rettore – ha dimostrato di essere un luogo sicuro: dal momento della riapertura in presenza solo 7 studenti sono risultati positivi, ma contagiati nei loro luoghi di provenienza, e sono stati subito messi in isolamento e assistiti. Per alcuni di loro, pur non risiedendo all’interno delle residenze universitarie, l’Unical ha deciso di fornire i pasti a domicilio. Sul fronte sanitario, abbiamo immediatamente attivato la figura del Referente Covid d’ateneo, con una mail dedicata per la segnalazione dei casi positivi e una per avere informazioni. Il tracciamento dell’app, come detto, è stato messo in tempo reale a disposizione dell’Asp che ha avuto subito il quadro completo dei contatti avvenuti nelle ore in cui gli studenti erano in Unical, e persino la vicinanza e il tempo trascorso con ogni singola persona. Uno strumento eccellente, come ha voluto ricordare anche il ministro Manfredi sui suoi profili social appena due giorni fa e come è stato riconosciuto da articoli apparsi sulla stampa nazionale».