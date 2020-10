Covid, screening a tappeto nelle strutture iGreco Si è partiti con i testi antigenici a tappeto stamani nella Clinica Madonna della Catena e si proseguirà al Sacro Cuore ed alla Madonnina. Il gruppo: «Co-adiuvare il sistema sanitario pubblico» Stampa articolo

COSENZA «Il momento è grave e delicato per tutti. La ripresa esponenziale del contagio da Covid-19 sta costringendo a ripensare tutto. Tuttavia, il sistema Paese, a partire dal sistema sanitario nazionale, deve essere tutelato e messo in condizione di poter offrire risposte e soluzioni necessarie per affrontare ogni forma di emergenza, garantendo cura e assistenza a tutti».

È quanto fa sapere iGreco Ospedali Riuniti informando che è partita stamani (lunedì 26 ottobre) un’attività di screening su tutti i pazienti e gli operatori di tutte le strutture sanitarie aziendali. «L’obiettivo – sottolinea il Gruppo – è quello di contribuire al contenimento della ri-esplosione del contagio e di co-adiuvare il sistema sanitario pubblico messo a dura prova e costretto a reagire con grave affanno per le risorse a disposizione rapportate ai numeri della pandemia».

Si è partiti con i testi antigenici a tappeto stamani nella Clinica Madonna della Catena e si proseguirà con lo screening a tappeto al Sacro Cuore ed alla Madonnina.