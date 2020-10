Ospedale di Lamezia, negativi tutti i tamponi. Riapre il reparto di Oncologia Dopo il caso positivo accertato, il reparto era stato momentaneamente chiuso per la sanificazione. Effettuati 55 tamponi oltre a quelli sul personale medico. Il primario Greco: «Abbiamo sempre garantito l’assistenza medica a pazienti estremamente fragili» Stampa articolo

di Giorgio Curcio

LAMEZIA TERME Sono tutti negativi i tamponi effettuati nel reparto di Oncologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. E questa mattina è stato anche riaperto il reparto, senza alcuna riduzione delle prestazioni sanitarie. Giovedì i locali erano stati momentaneamente chiusi per poter effettuare le operazioni di sanificazione dopo che nei giorni precedenti era stato accertato un caso di positività al Covid-19. A darne notizia è stato il primario del reparto, il dottor Ettore Greco.

GIORNI DIFFICILI Per il nosocomio lametino quelli passati non sono stati affatto giorni semplici. Dal blocco momentaneo del Pronto soccorso al caso positivo di una ginecologa e di una infermiera del reparto Dialisi, l’apprensione è stata, ed è tuttora, molto alta. Quelle che arrivano dal reparto diretto dal primario Greco sono dunque buone notizie.

I TAMPONI Lo screening è stato effettuato su 55 persone, oltre che sul personale medico del reparto con i tamponi che sono stati processati direttamente nell’ospedale lametino. «Il nostro obiettivo era ed è quello di continuare l’assistenza e le cure per i pazienti oncologici che non possono essere trascurati per via della pandemia. Si tratta di casi estremamente fragili e fortemente a rischio. È sbagliato indirizzare l’attenzione su altri obiettivi e lo abbiamo fatto anche nel primo lockdown quando abbiamo assistito i pazienti costantemente». «Di fatto – precisa Greco – noi ambulatori non ne abbiamo chiusi così come non abbiamo ridotto le prestazioni sanitarie. Con un po’ di buona volontà possiamo tutti fare quello che possiamo».