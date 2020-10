L’appello di Confapi: «Riapriamo ristoranti, bar e pasticcerie» Il presidente regionale Napoli: «Dare fiducia ai locali che hanno mantenuto strettamente le regole anti Covid. Così rischiamo di distruggere una categoria» Stampa articolo

COSENZA Sulla dibattuta questione degli orari di chiusura dei ristoranti si è espresso anche il presidente di Confapi Calabria Francesco Napoli. Napoli rievoca la difficile situazione del settore sulle volontà del governo per contenere la pandemia e sulle alternative che si potrebbero invece mettere in atto per salvaguardare la salute delle persone e contemporaneamente evitare di mettere in ginocchio alcuni settori. «Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano e non creano assembramenti, disporne la chiusura alle 18 distrugge una categoria senza vantaggi per la comunità. Chiudere significa ammettere di non saper controllare».

Per il presidente di Confapi, «mentre governo e Regioni litigano su una manciata di ore che potrebbero in effetti garantire un po’ di sopravvivenza alla categoria dei ristoratori e dei baristi, forse si è un po’ persa di vista una questione importante. I locali che hanno mantenuto strettamente le regole previste per il contenimento del Coronavirus, sono stati luoghi di rischio? E se non è così, perché dovrebbero chiudere? E ancora: se il problema sono e sono stati gli assembramenti della movida e degli aperitivi, perché non si è agito impedendoli tramite l’intervento delle forze dell’ordine?».