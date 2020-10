Sos scuole a Catanzaro, Abramo chiude tre istituti Due ordinanze del sindaco a distanza di poche ore: cresce la preoccupazione in città Stampa articolo

CATANZARO “Giro di vite” del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, che alla luce dell’aumento delle positività in ambito scolastico, ha disposto la chiusura di alcuni istituti in città. In particolare, con apposita ordinanza Abramo ha disposto la chiusura, fino al 29 ottobre, con contestuale attivazione della didattica a distanza, dell’Ic Casalinuovo Catanzaro Sud plesso centrale di via Stretto Antico e plesso di via Forni”. Inoltre, Abramo ha disposto anche la chiusura, da domani fino al 2 novembre, dell’Istituto comprensivo Patari-Rodari, plessi Rodari, Gagliardi (via Carbonari e via Mottola d’Amato), e la chiusura delle classi di scuola secondaria di primo grado ubicate presso il Liceo classico Pasquale Galluppi, prevedendo anche qui l’attivazione della didattica a distanza.