Sanità, Magorno: «Sul decreto Calabria serve confronto» Il senatore di Italia Viva: «Per il futuro della regione, per questo nulla può essere lasciato al caso ed è necessario un confronto con le parti sociali»

ROMA «Il Decreto Calabria rappresenta un passaggio importante per il futuro della regione, per questo nulla può essere lasciato al caso ed è necessario un confronto con le parti sociali. Una delle principali sofferenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita della Calabria riguarda proprio la sanità; nessun investimento in capitale umano, tantomeno in tecnologie. I calabresi meritano una sanità di eccellenza, un’eccellenza che si può realizzare solo con un piano finanziamenti per ripianare i debiti esistenti e, allo stesso tempo, contempli risorse per investimenti necessari per garantire ai cittadini una sanità di qualità. A tal proposito non posso non esprimere sostegno alla posizione di Confartigianato Reggio Calabria». Così il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.