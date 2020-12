Elezioni provinciali Cosenza, si voterà il 7 febbraio 2021 Iacucci ha firmato il decreto. Il nuovo presidente sarà eletto con suffragio di secondo livello: saranno i consiglieri comunali e i sindaci dei 150 comuni della provincia a recarsi al seggio Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha appena firmato il decreto, convocando per domenica 7 febbraio 2021 le elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso il seggio elettorale, e relative sottosezioni, allocati nella sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo n.5 e nella sede distaccata sita in Corso Telesio n. 17.

Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello e a votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei 150 Comuni della Provincia di Cosenza. Si svolgeranno secondo le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Lo svolgimento della consultazione elettorale avverrà con l’applicazione delle misure di prevenzione da Sars-Cov 2, contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, e correlate circolari. In conformità a dette disposizioni saranno costituite un numero di sezioni e sottosezioni adeguato al fine di evitare assembramenti di più elettori, che si presumono essere nel numero complessivo di circa 1.800.