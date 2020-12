Bevacqua: «Giunta incapace di attivare misure di rilancio» Il capogruppo Pd in Consiglio attacca l’esecutivo regionale dopo la decisione di definanziare le iniziative “StainCalabria” e “InCalabria”: «Avevamo ragione noi quando denunciavamo l’inutilità delle due azioni» Stampa articolo

CATANZARO «Avevamo ragione noi quando mesi fa denunciavamo che le erano sbagliate: oggi, in Consiglio, lo ha riconosciuto la stessa Giunta regionale, proponendo di definanziarle». Lo afferma Mimmo Bevacqua, capogruppo in Consiglio regionale del Partito democratico. «Come Gruppo Pd – aggiunge – avevamo proposto a suo tempo, e riproposto oggi, l’incentivo South working alle aziende private, per consentire ai giovani diplomati e laureati di poter continuare a lavorare in modalità telelavoro restando in Calabria. Rispetto alle centinaia di milioni rese disponibili dalla flessibilità europea, questa Giunta ha messo in campo tanta improvvisazione e una evidente incapacità di attivare misure strutturali di sostegno e rilancio dei settori economici coinvolti e dei bilanci delle famiglie».

«La nostra disponibilità al dialogo – conclude Bevacqua – è sempre presente, ma è necessario avere un interlocutore che ascolti».