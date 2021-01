Accolto il ricorso di Promidea, 230 disoccupati di San Giovanni in Fiore potranno riqualificarsi Il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso proposto dall’Impresa Sociale contro la sentenza pronunciata dal Tar Calabria che aveva annullato la procedura bandita dalla Regione per la realizzazione di percorsi di formazione professionale Stampa articolo

Condividi su









SAN GIOVANNI IN FIORE Il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso proposto dalla Promidea Impresa Sociale contro la sentenza pronunciata dal Tar Calabria (n. 651/2020 del 24.4.2020) con la quale aveva annullato l’aggiudicazione, in favore della Promidea, della procedura bandita dalla Regione Calabria-Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, avente ad oggetto “la realizzazione di percorsi di formazione professionale volti alla riqualificazione professionale di 230 soggetti disoccupati residenti nel Comune di San Giovanni in Fiore in attuazione dell’accordo di programma di cui alla dgr n. 144 del 11-04-2019”, per la quale era già stata stipulata la relativa convenzione.

L’annullamento da parte del Tar calabrese era fondato sull’asserita difformità di taluni curricula perché non conformi al formato europeo. In conseguenza della sentenza di primo grado, la Regione Calabria aveva, dunque, affidato il servizio alla seconda classificata Form Service. Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dalla Promidea Impresa sociale, ha condiviso in toto, le tesi difensive proposte dall’Avv. Valerio Zicaro accertando, dunque, la legittimità della domanda e dei curricula presentati dall’appellante nella procedura.

Il Consiglio di Stato (con sentenza n. 8509/2020, pubblicata il 29 dicembre 2020, Sezione Quinta, Presidente Fabio Franconiero, estensore Valerio Perotti), inoltre, ha condiviso le tesi della società appellante anche nel merito decretando che “il cd. Europass Curriculum Vitae altro non è che un modello standard (introdotto dalla Commissione europea nel 2002) che consente di descrivere, sulla base di un formato condiviso e riconosciuto in tutta Europa, le esperienze di studio e di lavoro e le competenze sviluppate. Si tratta di uno strumento di utilizzo non obbligatorio (a meno che non sia l’ente che pubblica offerte di lavoro espressamente a richiederlo) e privo di base normativa”.

La decisione del Consiglio di Stato, pertanto, mette la parola fine alla vicenda consentendo, finalmente, a ben 230 disoccupati del Comune di San Giovanni in Fiore di avviare gli importanti percorsi formativi finalizzati alla loro riqualificazione professionale in un territorio ad alto rischio di esclusione sociale