Coronavirus, 39 nuovi covid-positivi nel Crotonese Otto sono stati individuati a Cirò Marina, tre a Cotronei, diciannove a Crotone, quattro a Cutro, uno ad Isola Capo Rizzuto e quattro a Santa Severina

di Gaetano Megna

CROTONE Sono 39 i nuovi positivi della provincia di Crotone rilevati in tre giorni. L’ultimo bollettino aggiornato dell’Azienda sanitaria provincia pitagorica, sull’andamento del contagio da Covid 19, era stato diffuso nella tarda serata dello scorso 30 dicembre. I nuovi casi sono così distribuiti: otto a Cirò Marina, tre a Cotronei, 19 a Crotone, quattro a Cutro, uno ad Isola Capo Rizzuto e quattro a Santa Severina. Il dato positivo è rappresentato dal fatto che dal 30 dicembre scorso ad oggi non ci sono stati nuovi ricoveri in ospedale. Nei reparti Covid del “San Giovanni di Dio”, infatti, continuano ad essere presenti in tutto 22 pazienti. C’è spazio per eventuali altri ricoveri perché la disponibilità è di 61 posti letto: 30 nel Covid 1, 23 nel Covid 2 e otto in una delle due tende ospedale allestite all’interno del cortile del “San Giovanni di Dio”. Il contagio è sotto controllo, ma resta il problema dell’avvio della macchinetta “minipiner 96” per processare i tamponi. L’entrata in funzione del “minipiner 96” dovrebbe rendere indipendente l’Asp nell’attività di individuare gli eventuali casi positivi. Non si capisce molto bene perché la macchinetta è ancora ferma. E’ stato deciso di allocarla nel laboratorio analisi e metterla nella disponibilità del responsabile di questo servizio. Attualmente la sede del laboratorio analisi è in fase di trasferimento e, quindi, è stato valutato di attendere questo trasferimento per evitare altri spostamenti. Questo dicono i vertici aziendali, ma le ragioni potrebbero essere anche altre. Sta di fatto che la macchinetta è stata consegnata ai dirigenti dell’Asp lo scorso 3 dicembre e dopo un mese ancora non è stata impegnata per processare i tamponi del Crotonese che, fatta eccezione per le emergenze, vengono quotidianamente trasportati al laboratorio analisi di Catanzaro. Le emergenze vengono trattate a Crotone utilizzando altre tre macchinette non molto potenti.

Probabilmente toccherà al nuovo commissario dell’Asp occuparsi del problema. Nei prossimi giorni dovrebbe completarsi la procedura per l’insediamento di Domenico Sperlì, alla guida dell’Azienda Pitagorica. Sperlì è il commissario indicato dal responsabile della sanità calabrese, Guido Longo, ma ancora la procedura della sua nomina non è stata completata. Originario di Caccuri è un pediatra molto apprezzato. Quando era a Caccuri è stato anche impegnato politicamente, seguendo le orme del padre e della famiglia, che ha una storia di militanza a sinistra. Attualmente è impegnato solo nella sua attività professionale di pediatra. (redazione@corrierecal.it)