Vaccino antiCovid, 1300 assensi al Gom di Reggio Calabria Gli operatori sanitari di ogni ruolo del Grande ospedale metropolitano. Dal 4 gennaio avrà inizio la campagna vaccinale fino all'esaurimento della prima scorta di dosi inviata dalla Regione

REGGIO CALABRIA Sono oltre 1.300 gli assensi ottenuti dal personale in relazione all’avvio della campagna di vaccinazione anti covid 19 per gli operatori sanitari di ogni ruolo del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Lo comunica la Direzione dell’Azienda ospedaliera reggina. Nella nota si precisa che “dopo avere tratto la disponibilità di massima dei singoli dipendenti al fine di definirne il numero, si è in fase di acquisizione del loro formale assenso”.

Sono stati già approntati, all’interno del presidio ospedaliero “Riuniti”, sette siti di somministrazione del vaccino e lunedì 4 gennaio avrà inizio la campagna vaccinale fino all’esaurimento della prima scorta di dosi inviata dalla Regione. Successivamente si proseguirà in base alla seconda disponibilità di vaccini, il cui arrivo è stato preannunciato dalla Regione per il giorno 4 gennaio, fino a coprire tutta la popolazione ospedaliera che avrà espresso il proprio consenso non rappresentando la vaccinazione, ad oggi, un obbligo di legge per il personale dipendente. Si comunica, altresì, che è intenzione del Gom procedere alla vaccinazione di quanti, in virtù dei loro compiti di supporto/assistenza/fornitura, hanno frequentazione abituale con gli ambienti ospedalieri”. (ANSA).