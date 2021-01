«I saldi imposti mortificano i commercianti. Servono nuove regole per il mercato» Il presidente di Confapi Calabria e Vicepresidente nazionale, Francesco Napoli, chiede un adattamento della legislazione vigente alle nuove forme di commercio che si svolge in prevalenza sul web Stampa articolo

CATANZARO «Il commercio ha subìto negli ultimi anni un’evoluzione che ne ha trasformato radicalmente modalità organizzative e d’approccio al mercato. La globalizzazione dell’offerta ha esondato ogni barriera amministrativa ed ogni argine di protezione si è progressivamente dissolto. In questo contesto il tentativo di controllare il commercio di presenza con legislazioni che disciplinino l’incontro con la domanda non è più opportuno». Lo afferma il vicepresidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli, che spiega anche quali potrebbero essere le nuove direttrici per la gestione di un mercato che cambia.

«L’emergenza Covid – aggiunge – segna una nuova accelerazione del processo di cambiamento. Il web commerce attraverso la crescente offerta sui social ed il continuo miglioramento dell’online ha modificato il concetto di vetrina determinando la necessità di difendersi dalla concorrenza inarrivabile dì Internet. Allora, mantenere ancora in piedi le arcaiche vendite di fine stagione o i saldi è un ulteriore vincolo per le piccole e medie imprese del nostro paese. I saldi circoscritti – conclude Francesco Napoli – vanno aboliti, bisogna dare alle singole aziende ogni libertà di organizzare, personalizzandolo, il loro incontro con la domanda, valutando se e quando è il momento di applicare gli sconti. I commercianti devono poterlo scegliere liberamente e non per imposizione».