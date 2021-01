Uil: «Sbagliato il rientro a scuola il 7 gennaio» Il segretario generale Bombardieri sottolinea la preoccupazione indotta dai dati epidemiologici. «Sono richieste scelte coerenti e non posizioni ideologiche» Stampa articolo

CATANZARO La Uil «considera sbagliata la riapertura delle scuole a partire dal prossimo 7 gennaio»: lo dice il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. «I dati epidemiologici ancora fortemente preoccupanti e le imminenti decisioni del Governo, che sembrano volte a proseguire nella linea delle restrizioni anti Covid, richiedono scelte coerenti anche sul fronte delle scuole», prosegue sostenendo che «non esistono ancora le complessive condizioni organizzative per riavviare in sicurezza la didattica in presenza».

«Non vorremmo che, ora, prevalesse una posizione ideologica» e dunque, continua, «sarebbe bene attendere qualche altra settimana».