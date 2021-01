Elezioni provinciali verso il rinvio L’aumento dei contagi suggerirebbe lo slittamento della data del ritorno alle urne degli enti in cui erano state indette a breve le consultazioni. Nelle prossime ore l’ufficialità della nuova data Stampa articolo

di Fabio Benincasa

COSENZA La decisione non è ancora ufficiale, ma potrebbe esserlo a breve. Nelle prossime ore si deciderà sul rinvio delle elezioni provinciali che si sarebbero dovute tenere a breve in Calabria. Così come accaduto per le consultazioni regionali, l’aumento dei contagi e dell’indice Rt potrebbe provocare lo slittamento del voto. Per quanto riguarda la Provincia di Cosenza, il presidente Franco Iacucci aveva indetto le elezioni il 7 febbraio incontrando l’opposizione da parte di alcuni consiglieri decisi, sin da subito, a presentare ricorso contro la decisione assunta dal presidente (LEGGI QUI). Quel ricorso è rimasto chiuso nel cassetto, in attesa di nuovi sviluppi legati alla diffusione del virus in Calabria. Oggi, alla luce dei numeri e dei dati contenuti negli ultimi bollettini regionali è lecito ipotizzare un rinvio. Nelle prossime ore, sono attesi sviluppi.