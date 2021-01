“Lande desolate”, Donne democratiche: «Felici per l’assoluzione di Enza» Il coordinamento nazionale dell’organismo delle dem saluta positivamente il proscioglimento della deputata Pd Bruno Bossio: «La giustizia ha fatto il suo corso» Stampa articolo

Condividi su









ROMA «Siamo contente per l’epilogo della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto la deputata democratica Enza Bruno Bossio, oggi prosciolta dalle accuse che le erano state mosse». Così, in una nota pubblicata sui social, il direttivo del coordinamento nazionale “Donne democratiche” saluta il proscioglimento da tutte le accuse della parlamentare dem. «Enza, con grande correttezza istituzionale – aggiungono – si è sempre difesa nelle sede deputate. La giustizia ha fatto il suo corso, riconoscendo che le accuse erano infondate perché il fatto non sussiste. Siamo felici per lei».