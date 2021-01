Scalea, a fuoco uno stabilimento balneare Le fiamme hanno avvolto e distrutto il lido. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale. Non si escluderebbe il dolo Stampa articolo

SCALEA Un incendio ha interessato, questa mattina, uno stabilimento balneare a Scalea. La struttura in legno e lamierato è andata completamente distrutta. Sul caso indagano i carabinieri di Scalea e non si esclude l’ipotesi del dolo. Tra le piste seguite dagli inquirenti anche un corto circuito forse causato da un frigorifero rimasto in funzione, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento.