Emergenza Covid, l'appello di Occhiuto: «Utilizzare l'ospedale da campo per le vaccinazioni» Lettera del sindaco di Cosenza: «Si chiede di estenderne l'utilizzo per le vaccinazioni anti-Covid alla popolazione, secondo un modello organizzativo che coinvolga le Aziende Sanitarie, i medici di base e il personale dell'Esercito»

COSENZA «Come è noto, per supportare l’Ospedale Hub Annunziata di Cosenza nel trattamento dei pazienti Covid-19, il Ministero della Difesa ha allestito l’Ospedale da campo in località Vaglio Lise che ormai svolge il suo importante ruolo da oltre un mese, sotto il coordinamento di personale medico-sanitario-logistico dell’Esercito Italiano. Essendo operativa la struttura campale, si chiede di estenderne l’utilizzo per le vaccinazioni anti-Covid alla popolazione, secondo un modello organizzativo che coinvolga le Aziende Sanitarie, i medici di base e il personale dell’Esercito attualmente ivi già impegnato, in modo da garantire una più rapida ed efficace attuazione a livello locale e territoriale delle operazioni». È quanto chiede in una lettera indirizzata alla Protezione civile calabrese e al delegato del soggetto attuatore per l’emergenza Covid, Belcastro, dal primo cittadino di Cosenza, Mario Occhiuto.

«In conseguenza dell’andamento del fenomeno del contagio – scrive Occhiuto – e che pare non sia ancora affievolito, si ritiene verosimile la proroga dello stato di emergenza nazionale oltre il termine attualmente fissato del 31 Gennaio 2021, e conseguentemente, si ritiene coerente e plausibile mantenere operativo l’Ospedale da campo; in proposito si resta comunque in attesa di ricevere apposite indicazioni, in modo da consentire ai competenti uffici di questa amministrazione di predisporre gli atti amministrativi necessari per la prosecuzione dei servizi attivati per il funzionamento della struttura campale».