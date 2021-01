Allarme Covid nel piccolo centro di Albi, tampone gratuito per tutti Da venerdì 8 gennaio a domenica 10 gennaio un’azienda sarà incaricata di sottoporre a tampone gratuito tutta la cittadinanza Stampa articolo

ALBI Cinque positivi ai test molecolari, 14 a quelli rapido e il piccolo centro di Albi, nella provincia di Catanzaro, ha deciso di correre ai ripari per cercare di arginare l’eventuale propagazione del coronavirus. «Con il presente comunicato – scrive l’amministrazione – vogliano informarvi sui contenuti della convenzione appena stipulata con un’azienda che, da venerdì 8 gennaio a domenica 10 gennaio, sarà incaricata di sottoporre a tampone gratuito tutta la cittadinanza». «Allo scopo – è scritto – verrà allestita un’area, cosiddetta drive in, all’interno della quale, rimanendo nelle proprie automobili, tutti i concittadini potranno sottoporsi all’esame di tampone rapido nasofaringeo per la ricerca dell’antigene SARS-COV-2. Quanti, per motivi di salute, non potranno raggiungere la postazione, saranno raggiunti e sottoposti al test nelle proprie abitazioni».