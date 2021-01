Carambola fra un’ambulanza e Fiorino, tre feriti a Lamezia Terme I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre l’uomo alla guida del furgoncino, rimasto incastrato. I tre sono stati trasportati all’ospedale. Dinamiche al vaglio della Polizia stradale Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle 14.00 circa in via Gioacchino Murat nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, una ambulanza di una ditta privata ed un vettura furgonata Fiat Fiorino. Il conducente di quest’ultima, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco ed affidato alle cure del personale sanitario del Suem118. Feriti anche i due passeggeri a bordo dell’ambulanza.

I tre malcapitati sono stati trasportati presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale e polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.