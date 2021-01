Spacciava coca e marijuana, la polizia arresta un barman Operazione degli agenti a Corigliano Rossano. Il giovane nascondeva involucri contenenti sostanze stupefacenti nel locale in cui lavorava Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO La Polizia di Stato ha arrestato a Corigliano Rossano un giovane di 26 anni, F.N.A., di professione barman, con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’arresto è stato eseguito dal personale del Commissariato di Corigliano Rossano, che aveva notato strani movimenti da parte del barman durante l’attività lavorativa. I poliziotti avevano rilevato inoltre come gli avventori si trattenessero pochi minuti all’interno del locale senza acquistare nulla.

Il barman è stato così sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di numerosi involucri di cellophane contenenti cocaina. La perquisizione è stata estesa poi al locale dove sono stati trovati altri involucri contenenti marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi ed una cospicua somma di denaro di cui il barman non ha saputo giustificare la provenienza.

Il giovane, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, é stato posto agli arresti domiciliari.