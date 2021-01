«La lotta non si ferma». Continua il presidio dell’Usb per il Sant’Anna E’ il quarto giorno di protesta per i sindacati e gli operatori sanitari del centro cardiologico catanzarese: «Combatteremo senza tregua notte dopo notte» Stampa articolo

CATANZARO «Dopo il grandissimo fronte di lotta e l’altissima resistenza portata avanti esclusivamente dalla Usb e dall’intera classe lavoratrice del S. Anna Hospital – comunica in una nota l’unione sindacale – e dopo i continui incontri istituzionali, gli stessi lavoratori continuano il presidio anche stanotte e possiamo dire che siamo alla quarta notte di presidio. Usb insieme a tutti gli operatori sanitari del S. Anna Hospital di Catanzaro non indietreggerà neanche di un solo millimetro e continuerà la lotta dura, per rivendicare appunto il diritto di tutti senza distinzione alcuna, ed è per questo che combatteremo senza tregua notte dopo notte, perché domani ci attende un altro giorno di intensa lotta per l’obiettivo comune il quale è il diritto di tutti».