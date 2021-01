Ponte sullo Stretto, Salvini: «Lo faremo appena torneremo al governo» Lo ha detto il leader della Lega a Palermo, prima di entrare nell’Albergo delle Povere con il governatore siciliano Nello Musumeci Stampa articolo

PALERMO «Appena torniamo al governo faremo il ponte sullo stretto di Messina. È progettato e finanziato. E aggiungo i lavori per il ponte assorbirebbero 5 anni di produzione di acciaio dell’Ilva». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo, prima di entrare nell’Albergo delle Povere con il governatore siciliano Nello Musumeci.

«Così si dà una risposta agli operai dell’Ilva e ai lavoratori siciliani – ha aggiunto – non vedo l’ora che venga posta la prima pietra perché’ se aspettiamo il governo Pd-5 Stelle per fare le grandi opere, campa cavallo, invecchiamo…».