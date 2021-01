Spacciava ai domiciliari, 40enne arrestato a Camigliatello Strani movimenti intorno a casa dell’uomo hanno fatto scattare una perquisizione. Grazie al fiuto del pastore tedesco Hero, i carabinieri hanno trovato cocaina e marijuana Stampa articolo

CAMIGLIATELLO SILANO I carabinieri di Camigliatello Silano, con il prezioso ausilio dell’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno tratto in arresto un 40enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella mattinata di venerdì, quando i militari hanno eseguito una perquisizione all’interna dell’abitazione dell’uomo già sottoposto al regime degli arresti domiciliare a seguito di un precedente arresto avvenuto nel mese di agosto. Nonostante il provvedimento cautelare in atto, i militari della locale Stazione avevano notato che i movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione non erano cessati, ma anzi erano proseguiti con regolarità.

Pertanto, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza, dopo aver cinturato l’area d’intervento, hanno effettuato un’accurata perquisizione all’interno dell’immobile di dimora. Nel corso del controllo, grazie al fiuto del pastore tedesco Hero dell’unità cinofila, il personale operante ha rinvenuto, tra le lenzuola del letto dell’individuo, un busta in cellophane di colore trasparente, risultata contenere 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed una bustina per alimenti da sottovuoto, contenente 20 grammi di marijuana.

Il 40enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto e nella mattinata odierna dovrà comparire davanti all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Cosenza per l’udienza di convalida.