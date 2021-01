Cassano, 95 i covid-positivi attivi. Scuole chiuse fino al 31 gennaio Il sindaco Papasso ha firmato l’ordinanza «per come richiesto dai dirigenti scolastici, dai consigli di istituto, dal comitato dei genitori e dal Consiglio Comunale all’unanimità» Stampa articolo

Condividi su









CASSANO ALLO IONIO Con i 95 casi attivi a Cassano allo Ionio, il sindaco Gianni Papasso ha deciso di chiudere le scuole. È quanto emerso dal Consiglio comunale tenutosi nelle scorse ore. «Informo, per come richiesto dai dirigenti scolastici, dai consigli di istituto, dal comitato dei genitori e dal Consiglio Comunale all’unanimità, riunito questa sera con urgenza – scrive il primo cittadino su Facebook – di avere prorogato con mia ordinanza la sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole di Cassano, fino al 31 gennaio compreso, fatta salva la possibilità di garantire le attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e, qualora ritenuto opportuno dai dirigenti scolastici, la possibilità di attivare laboratori in presenza, nel rispetto delle misure di distanziamento e prevenzione previste dalla normativa anticovid».

Papasso ha anche disposto che tutti i dirigenti, i docenti ed il personale tutto delle scuole di Cassano «si sottoponga a tampone antigenico o molecolare prima della ripresa delle attività in presenza, e comunque non prima del 28 gennaio, e che i rispettivi istituti scolastici comunichino l’esito negativo dei test al Comando di Polizia Locale. Anche questa volta la decisione è stata assunta con grande senso di responsabilità, essendo il diritto alla salute e quello allo studio, diritti entrambi garantiti a livello costituzionale. Continuiamo a stare attenti – conclude il sindaco – se vogliamo ritornare in tempi brevi alla normalità».