Getta l’eroina dalla moto, arrestato nel Cosentino

TREBISACCE I Carabinieri della Compagnia di Corigliano hanno tratto in arresto un 30enne di Trebisacce in quanto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

I fatti raccontano che durante un posto di controllo effettuato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Trebisacce nel centro cittadino, sopraggiungesse a forte velocità una moto, la quale, alla vista dei militari, rallentava improvvisamente la marcia ed il conducente gettava, davanti agli occhi dei Carabinieri, un pacchetto di sigarette a bordo strada. Una volta fermato l’uomo veniva accompagnato dai militari a raccogliere ciò di cui si era sbarazzato: il pacchetto trovato non conteneva all’interno normali sigarette, bensì un involucro con sostanza stupefacente, successivamente sottoposta ad esami qualitativi e quantitativi, dai quali si accertava essere circa 6 grammi di eroina pura. Per tali motivi i Carabinieri di Trebisacce estendevano la perquisizione presso l’abitazione del 30enne e dopo una minuziosa ricerca veniva trovata della sostanza stupefacente del tipo hashish nascosta nel garage di pertinenza. Entrambi i quantitativi di droga venivano sottoposti a sequestro penale.

Il 30enne, sulla base di quanto accertato e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.