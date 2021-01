Cosenza, minaccia sui social il suicidio: i carabinieri lo rintracciano Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri a Celico. Intervento tempestivo dei militari guidati dal capitano Merola Stampa articolo

COSENZA Ha minacciato il suicidio con un post pubblicato sui social, ma per fortuna G. D. C., originario di Cosenza, è tornato a casa insieme alla sua famiglia. Lo hanno rintracciato nel pomeriggio i carabinieri della compagnia di Cosenza guidati dal capitano Giuseppe Merola. «Siamo stati avvertiti da un cugino del ragazzo – dice ai nostri microfoni Merola – ed abbiamo subito attivato le ricerche. Abbiamo geolocalizzato lo smartphone in possesso di D. C. e grazie anche all’aiuto dei suoi familiari siamo riusciti a rintracciarlo a Celico mentre stava per fare ritorno a Cosenza». Il giovane sta bene, «è apparso confuso» ma è tornato a casa. (f.b)