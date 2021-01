Positivo un operatore scolastico: scuola chiusa a Montalto È quanto comunica il Comune in una nota. Istituti chiusi dal 13 al 16 gennaio Stampa articolo

Condividi su









MONTALTO UFFUGO Un operatore scolastico di Montalto Uffugo, nel Cosentino, è risultato positivo al Covid19. Per questo motivo e in via precauzionale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Caracciolo ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per gli alunni dell’Istituto comprensivo Montalto Uffugo Centro site in via A. Moro e in via D. Alighieri dal 13 fino al 16 gennaio 2021.