«Chiedo la verità su mia madre». A “Chi l’ha visto?” la figlia di Maria Chindamo Già nei giorni scorsi, dopo le rivelazioni sulla possibile fine dell’imprenditrice scomparsa a Limbadi nel 2016, la figlia Federica aveva lanciato un appello per avere verità «e combattere insieme la subcultura mafiosa» Stampa articolo

ROMA Dopo le dichiarazioni shock di un pentito, secondo le quali sarebbe stata uccisa e fatta a pezzi, questa sera parla a “Chi l’ha visto?” Federica, la figlia dell’imprenditrice calabrese Maria Chindamo, chiedendo verità per la madre a nome suo e della sorella più piccola: «Spero che la verità arrivi il prima possibile, sono stanca di aspettare. Mia sorella, anche lei non sa cosa pensare. Si è ritrovata piccolissima senza mamma e senza papà, lei ancora non può farlo, lo chiedo io anche per lei: aspettiamo la verità».

Federica aveva nei giorni scorsi lanciato un appello, oltre che per la verità, anche per «combattere insieme la subcultura mafiosa per far rinascere i nostri territori».