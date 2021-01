Covid a Isola Capo Rizzuto, disposta la chiusura degli uffici comunali Il Comune rende nota la positività di un «rappresentante politico della maggioranza nell’amministrazione» e per l’effetto dispone la chiusura ai fini della sanificazione dell’edificio. Sono 58 i casi attivi in città Stampa articolo

ISOLA CAPO RIZZUTO A seguito di un caso di positività a tampone rapido faringeo da parte di un rappresentante politico di maggioranza dell’amministrazione comunale è stata disposta la chiusura degli uffici comunali per la giornata di giovedì 14 gennaio, ciò per consentire la sanificazione degli uffici e degli ambienti di lavoro e permettere la regolare esecuzione del tampone rapido a tutti i dipendenti comunali e i rappresentati politici dello stesso ente. Screening che verrà eseguito in Piazza del Popolo presso la struttura ex 118 già attiva in questi giorni per lo screening gratuito ai cittadini. A tal proposito, si comunica che sono stati 900 i tamponi eseguiti alla popolazione con un solo caso positivo riscontrato, mentre continuano ad aumentare i casi ufficiali comunicati dall’Asp in seguito ai tamponi molecolare: 58 quelli attualmente attivi.