Coronavirus, sei ricoveri e un decesso nel Cosentino nelle ultime 24 ore Il report dell'Asp registra 84 nuovi casi nella provincia di cui 77 a domicilio

COSENZA Oggi si registrano 84 nuovi casi, di cui 6 ricoverati, 1 in Pronto Soccorso e 77 a domicilio. Si segnala: 1 decesso in reparto diverso dalla Rianimazione, 5 dimissioni a domicilio, 1 trasferimento dal Pronto Soccorso della Ao di Cosenza alla Rianimazione, nessun guarito in più rispetto a ieri.