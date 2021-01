Covid, dodici positivi ad Arena. «I contagi potrebbero aumentare» Lungo post su Facebook del sindaco Schinella. Preoccupano le condizioni di un paziente, «nelle scorse ore è stato trasportato in rianimazione presso il Pugliese di Catanzaro». Stampa articolo

ARENA Cresce la paura ad Arena, piccolo comune in provincia di Vibo Valentia: dodici le persone attualmente positive al Coronavirus. A fornire puntuali aggiornamenti, il sindaco Antonino Schinella che ha pubblicato un lungo post su Facebook: «Attualmente si registrano 12 casi di positività, 7 dei quali sono riconducibili in una frazione e riguardano sostanzialmente familiari che si sono incontrati prima e durante le festività natalizie e che hanno condiviso quei momenti conviviali che è opportuno e indispensabile evitare per il momento». «L’ultimo pensiero – chiosa il primo cittadino – ai due soggetti positivi ospedalizzati. L’ultimo soggetto ricoverato e che ha accusato seri problemi respiratori, grazie a Dio, sta bene. Si trova ricoverato al Pugliese di Catanzaro presso il reparto di malattie infettive, continua la terapia ad alti flussi che per il momento pare stia andando bene. Meno liete le notizie che riguardano l’altro soggetto: le sue condizioni si sono aggravate e nelle scorse ore è stato trasportato in rianimazione presso il Pugliese di Catanzaro».