Reggio Calabria, arrestato 34enne reggino per tentato omicidio REGGIO CALABRIA Gli agenti della Questura di Reggio Calabria sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violentissima aggressione in località Pellaro. In un appartamento in fase di costruzione, un uomo… Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Gli agenti della Questura di Reggio Calabria sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violentissima aggressione in località Pellaro. In un appartamento in fase di costruzione, un uomo armato di un’asse di legno è stato immobilizzato mentre tentava di aggredire la madre.

La donna è stata soccorsa da personale sanitario immediatamente intervenuto su richiesta della Sala Operativa, ed è stata ricoverata in prognosi riservata presso il locale Grande Ospedale Metropolitano, e sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e ristretto presso la Casa Circondariale di Arghillà.