Fdi dà il benvenuto a Grazioso Manno Ricoprirà l’incarico di guida del dipartimento regionale agricoltura e ambiente del partito

Condividi su









«È con grande soddisfazione che accolgo l’adesione di Grazioso Manno a Fratelli d’Italia. È una personalità da tutti apprezzata per le sue capacità manageriali unite a doti morali di signorilità, serietà e trasparenza, ma anche per la grande passione che mette in campo ogni qualvolta ci sia da combattere per la salvaguardia e la crescita del territorio. Ricordo, prima fra tutte, la coraggiosa e tenace battaglia condotta da presidente del Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, per la realizzazione della diga sul Melito, una infrastruttura la cui importanza strategica per il territorio e per le attività agricole è da troppi anni sottovalutata dai governi nazionale e regionale». E’ quanto scrive in una nota il commissario regionale del partito Wanda Ferro. «Sono pertanto felice che Grazioso abbia voluto mettersi a disposizione del progetto di Giorgia Meloni. Per la sua competenza e la sua esperienza abbiamo deciso di affidargli la guida del Dipartimento regionale Agricoltura e ambiente del partito, un settore che, sebbene trainante per l’economia della regione, dal governo regionale di centrosinistra è stato trascurato e lasciato senza la guida politica di un assessorato. Auguro buon lavoro a Grazioso Manno, che da subito sarà impegnato nella campagna elettorale per le regionali, mettendo in campo idee valide e innovative su cui attrarre consensi».