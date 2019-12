Disabilità, appello della Fish ai candidati governatori: «Ascoltateci» Il presidente dell’associazione, Coppedé, ha inviato Santelli, Callipo, Tansi e Aiello ad un incontro con i vertici dell’organizzazione

LAMEZIA TERME «Desideriamo incontrarvi per comunicarvi le nostre proposte, rivolte alle persone con disabilità, per una Calabria più accogliente e inclusiva, capace di crescere e ridurre quel divario negativo che ci distanzia sempre di più dalle politiche esercitate nelle altre regioni italiane». È l’appello-invito lanciato da Nunzia Coppedé, presidente Fish Calabria ai quattro candidati alla presidenza della regione Calabria (Jole Santelli, Pippo Callipo, Carlo Tansi e Francesco Aiello) per incontrare l’associazione e «ascoltarci per poi intervenire in merito alle nostre richieste». «La Fish Calabria – scrive Coppedé – non sposa tendenze politiche partitiche ma come sempre è disponibile a collaborare con i governi se ci sono le premesse e gli spazi per promuovere la politica dei diritti e dei doveri per “tutti”, con un’attenzione particolare a chi si trova in particolari difficoltà. La Fish Calabria è una Federazione di associazioni di persone con disabilità e familiari di persone con disabilità». «Siamo un’organizzazione di rappresentanza – aggiunge – proponiamo politiche inclusive, in cui le persone con disabilità e la disabilità in quanto situazione umana, non diventino motivo di segregazione e discriminazione. Abbiamo molto da dire sulla nostra condizione di vita e riteniamo indispensabile che le politiche rivolte alle persone con disabilità siano contrattate e condivise con le stesse persone con disabilità e loro familiari». «Il nostro motto è – conclude la nota – “Nulla su di noi senza di noi”». L’appuntamento è fissato, informa Coppedé, sabato 11 gennaio 2020 alle ore 10,30 nell’azienda agrituristica “Masseria I Risi” di Lamezia Terme.